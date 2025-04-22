"OH NE ALA!" – Kudret Özersay’dan Taşınmaz Mal Komisyonu tepkisi

Kudret Özersay, bazı Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak tazminat hesabı yaptırmalarına rağmen, aynı taşınmazlarla ilgili güneyde şikâyetçi olmalarını sert bir dille eleştirdi:

Kudret Özersay, bazı Kıbrıslı Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurarak tazminat hesabı yaptırmalarına rağmen, aynı taşınmazlarla ilgili güneyde şikâyetçi olmalarını sert bir dille eleştirdi:

“Bazı Kıbrıslı Rumlar hem gelip Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruyor, tazminatlarını hesaplattırıyor, hem de bu süreç devam ederken –hatta belki de tazminatlarını alırken– gidip Rum polisine başvurup, şu anda KKTC’de bu taşınmazları kullanan kişiler aleyhine şikayette bulunuyor. Bu şikayetler sonucunda ceza davaları açılıyor, tutuklama emirleri çıkarılıyor. Oh ne ala değil mi?”

Özersay, bu tutarsızlığın ve istismarın ciddi sonuçları olduğuna dikkat çekti:

“Yarın bu kişilere tazminat ödemesi yapıldıktan sonra da aynı şekilde davranmayacaklarının garantisi nedir? Bu konu HAYATİ öneme sahiptir. Hem bu istismarın önlenmesi hem de güneyde açılan davalar ve tutuklama emirleri karşısında bu durumu KULLANABİLMEK için CİDDİ BİR STRATEJİYE ihtiyaç vardır.”

Konunun giderek daha fazla vatandaşı ilgilendirdiğini ve uluslararası seyahat özgürlüğünü tehdit etmeye başladığını da vurgulayan Özersay, hükümete ve yöneticilere tepki gösterdi: