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OHAL Kalkıyor mu?

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Tarih verildi ancak kafalarda soru işaretleri var.
OHAL Kalkıyor mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL uygulamasının 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını açıkladı. Elitaş, TBMM'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili olacağını belirtti.

TBMM başkanının 3. turda seçileceğini söyleyen Elitaş, olağanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını, TBMM'deki dengeler açısından yeni kabinede seçilen milletvekillerinden 3'nün yer alabileceğini ifade etti.

 

Elitaş, TBMM'nin açılmasının ardından ilk görüşülecek kanun tasarılarının, çocuk tacizcilerine ve hayvana şiddet uygulayanlara cezalarla ilgili olacağını vurguladı.

Yerel seçimlerin erkene alınacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Elitaş, "3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar" dedi.

Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açıdan '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz" diye konuştu.

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