  • BIST 102.452
  • Altın 221,874
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

‘OHAL Komisyonu 2.5 dakikada bir insan harcıyor’

»
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: İnsanların iş hayatı her 1 dakika 11 saniyede çöpe atılmış.
‘OHAL Komisyonu 2.5 dakikada bir insan harcıyor’

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son açıklanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL) verilerini değerlendirdi.

Gökçen, “Her ay ortalama 3 bin ila 5 bin civarında dosyanın sonuçlandırdığını görüyoruz. Aralık ayında ise 8 bin 500 dosya karara bağlanmış. Karara bağlanan dosyalarla Komisyon çalışanlarının mesai saatlerini birlikte düşündüğümüzde ortalama 2.5 dakikada 1 kararın verildiğini görüyoruz” dedi.

‘İNSANLARIN İŞLERİ 1 DAKİKA 11 SANİYEDE ÇÖPE ATILMIŞ’

Gökçen, şöyle devam etti: “Kişilerin ‘terörle’ bağlantılı olduğunu tespit etmek ve kurum görüşü almak toplam 2.5 dakika sürmüş. Aralık ayında ise her 1 dakika 11 saniyede karar verilmiş. İnsanların iş hayatı her 1 dakika 11 saniyede çöpe atılmış.”

OHAL Komisyonu’nun binlerce KHK mağdurunu oyalarken, binlercesinin de işlerine dönmelerini dakikalar içinde engellediğini ifade eden Gökçen, “Bunu da utanmadan raporlarıyla ifade edebiliyor. CHP olarak çağrımızı tekrarlıyoruz: tüm KHK’liler derhal işlerine iade edilmeli, hukuk garabeti OHAL Komisyonu feshedilmelidir” dedi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Üflesiniz yıkılacak neredeyse, sekiz kat, on kat kaçak binalar var"08 Şubat 2019 Cuma 19:40
  • Kartal'da çöken binada taşıyıcı kolonlar kesilmiş!08 Şubat 2019 Cuma 19:35
  • Erdoğan'dan kadro isteyen işçilere: Alışılmış bir lider değilim, provoke etmeyin08 Şubat 2019 Cuma 19:10
  • Sedat Peker: Silahlanma çağrımın arkasındayım!08 Şubat 2019 Cuma 18:27
  • Son Dakika: Atilla Taş tahliye oldu08 Şubat 2019 Cuma 17:37
  • Sedat Peker terör savcısına ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım08 Şubat 2019 Cuma 15:50
  • Dağlık Karabağ sorununda çözüm uzak08 Şubat 2019 Cuma 15:00
  • 45 saat sonra mucize kurtuluş08 Şubat 2019 Cuma 14:08
  • ‘Afrin zeytinyağı’ İsviçre’den sonra İspanya ve AB’nin de gündeminde08 Şubat 2019 Cuma 13:50
  • Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi08 Şubat 2019 Cuma 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti