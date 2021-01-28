Öksürük, yorgunluk ve boğaz ağrısı yeni mutasyonda ‘daha yaygın’

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Britanya’da tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonu için pozitif test yapan kişilerde öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının daha yaygın olabileceği bulgusuna ulaş

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Britanya’da tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonu için pozitif test yapan kişilerde öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının daha yaygın olabileceği bulgusuna ulaşıldı.

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Britanya’da tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonu için pozitif test yapan kişilerde öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve kas ağrısının daha yaygın olabileceği bulgusuna ulaşıldı.

ONS bulguları, Britanya’daki 6 bin kişiden oluşan rastgele bir örneklemden elde edilen pozitif testlere dayanıyor. Yapılan araştırmada, tat ve koku kaybının, virüsün yeni formuna sahip olanlarda daha düşük olabileceği de ifade edilirken, . hala virüsün üç ana semptomundan biri olduğu belirtildi.

BBC’nin haberine göre, ilk olarak Eylül ayında Kent bölgesinde görülen yeni mutasyonun, virüsün önceki formundan daha kolay yayıldığı ve vakalarda ciddi bir artışa neden olduğu belirtildi. Veriler, kesin olarak söylemek için yeterince güçlü olmasa da, diğer varyantlardan daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da içeriyor.

Bilindiği üzere, diğer iki mutasyon, biri Güney Afrika’da ve Brezilya’da bulunuyor. Bu mutasyon, daha düşük seviyelerde de olsa toplumlar arasında yayılmaya devam ediyor.

3 bin 500 kişi üzerinde yapılan ankete göre, ankete katılanların yüzde 35’inde öksürme belirtisi olduğu, yüzde 32’sinde ise yorgunluk belirtileri bulunduğu belirtildi.

Raporda çıkan sonuçlar şöyle:

%35 öksürme

%32 yorgunlkuk

%25’inde kas ağrıları

%21.8’inde boğaz ağrısı

Daha yüksek viral yük

Warwick Üniversitesi’nde virolog ve moleküler Onkoloji Profesörü Prof Lawrence Young, virüsün yeni mutasyonunu orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik içerdiğini söyledi.

Young açıklamasında, “virüsün farklı bölgelerindeki bu değişikliklerin bazıları vücudun bağışıklık tepkisini etkileyebilir ve aynı zamanda enfeksiyonla ilişkili semptomların aralığını da etkileyebilir” dedi.

Çeviri: GazeddaKıbrıs