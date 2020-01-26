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Oktay, depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

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Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor
Oktay, depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı sayısının 1607 olduğu duyuruldu. 

12.21 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ'da, 4 vatandaşımız da Malatya'da yaşamını yitirdi. Bu saate kadar göçük altından 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğünün üzerine 20 artçı, 628 artçı deprem meydana geldi. Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde son kişi enkazdan çıkarıldı. Arama-kurtarma çalışması bitti burada tarama çalışmalarını yapıyoruz. Sürsürü Mahallesi'nde 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın iaşelerini temin etmeye çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Aşevlerimiz var, çadır kurmaya devam edeceğiz. Barınma merkezlerinde barınmaya devam edersek işimiz kolaylaşacak. Artçılar devam ettikçe vatandaşların endişe duyması normaldir. Diyanet İşleri Başkanımız burada. Depremden etkilenen vatandaşlara destek çalışması devam ediyor. Özellikle çocuklarımız korktu. Rehber öğretmenlerimiz taramaya başladı.Türkiye'nin her tarafından sağlanan yardımlar ulaşmaya başladı. AFAD, yönlendirme yapmadan kimse buraya bir yardım yönlendirme yapmasın " diye konuştu. 

12.08  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini duyurdu. Oktay, sahada profesyonel bir çalışma olduğu dile getirdi. Oktay, "Bugün Cumhurbaşkanımızı yurt dışına uğurladık. Olaya tam hâkimiyetimizin ve ihtiyaçlara cevap verebileceğimizin rahatlığıyla yurt dışına uğurladık. Şu an itibariyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 35’e çıktı, Sağlık Bakanlığı teyit etti" dedi.

11.40: Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

10.55: Elazığ Sürsürü'de 9 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü Dilek Sitesi'nde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

35 saattir süren çalışmalarda 17 kişinin enkaz altında kaldığı binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 3 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Saat 10.50 itibariyle enkaz bölgesinde yapılan sismik araştırma sonucu 2 kişiye daha ulaşıldı. 

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