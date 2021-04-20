Oktay: Koronavirüs mücadelesinde de kardeş KKTC’nin yanındayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da KKTC’ye gelen aşıların müjdesini Twitter hesabından paylaştı…

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın talimatlarıyla #KKTC’ye göndermiş olduğumuz 100 bin doz aşıya ilave bugün de 40 bin doz yeni aşı gönderdik. Her alanda olduğu gibi Koronavirüs ile mücadelesinde de kardeş KKTC halkının daima yanındayız, bir ve beraberiz”