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Oktay'dan BM'ye çağrı: Kıbrıs Türk Devletini tanıyın

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Oktay'dan BM'ye çağrı: Kıbrıs Türk Devletini tanıyın
Oktay'dan BM'ye çağrı: Kıbrıs Türk Devletini tanıyın

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "BM Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü tescile, Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz" dedi.

tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ada’da barışın teminatı BM Barış Gücü değil Garanti Antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’da bulunan Türk askeridir. BM Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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