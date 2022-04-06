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Öldü denilen El Kaide lideri ortaya çıktı

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El Kaide'de Usame bin Ladin öldükten sonra örgütün başına geçen ancak Afganistan'da öldüğü sanılan Eymen El-Zevahiri yıllar sonra bir video ile ortaya çıktı.
Öldü denilen El Kaide lideri ortaya çıktı

El Kaide’de Usame bin Ladin’den sonra ikinci isim olarak tanınan ve 2001 Afganistan’da öldüğü sanılan Eymen El-Zevahiri yıllar sonra ortaya çıktı.

Zevahiri, Hindistan’da bir okulun başörtüsü takmayı yasaklamasının ardından ‘İslam düşmanlarını’ kınadığı yeni bir videoda ortaya çıktı.

11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Zevahiri’nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu. Uluslararası kamuoyunda da El Zevahiri’nin Afganistan’da öldüğü iddia edilirken, bu konuyla ilgili resmi bir istihbarat raporu paylaşılmadı.

DOKUZ DAKİKALIK VİDEO YAYINLANDI

El Kaide’nin resmi medya kanadı As-Sahab Media tarafından yayınlanan dokuz dakikalık bir videoda, El Zevahiri, Başbakan Narendra Modi’nin partisi tarafından yönetilen Karnataka eyaletinde bir okulda başörtüsü takan Müslüman öğrenci Muskan Khan’ı destekliyor.

Karnataka¿s hijab row began in January when a government-run school in the state¿s Udupi district barred students wearing hijabs from entering classrooms, triggering protests by Muslims and counter-protests by Hindu students

Cihatçı web sitelerini izleyen SITE İstihbarat Grubu da dahil olmak üzere Twitter’da terörle mücadele uzmanları tarafından sağlanan çevirilere göre, Mısır doğumlu El Zevahiri, “Hindistan’ın pagan Hindu demokrasisini” “Müslümanları baskı altına almaya” çalışmakla suçladı.

‘İSLAM DÜŞMANLARI’ DİYE AÇIKLADI

Bin Ladin’in 2011’de ölümünün ardından El Kaide’yi devralan El-Zevahiri, Fransa, Hollanda ve İsviçre’nin yanı sıra Mısır ve Fas’ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle ‘İslam düşmanları’ olarak kınadı. Ayrıca Pakistan ve Bangladeş hükümetlerini eleştirerek onları “bizimle savaşan düşmanları” savunmakla suçladı.

Mısırlı bir ilahiyatçı, genel cerrahi uzmanı olan Ayman al-Zevahiri, 2011 yılında Usame Bin Ladin’in ölümünün ardından terör örgütünün başına geçmişti.

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