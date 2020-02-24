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Ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak

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Grup Yorum'un cezaevinde ölüm orucu sürdüren üyesi İbrahim Gökçek'in tahliyesine karar verildi. 252 gündür ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak.
Ölüm orucundaki Gökçek ev hapsine alınacak

Bir yıldır cezaevinde olan ve başlattığı açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı çıkarıldı. 14 Şubat'ta ilk duruşması görülen davada tutukluluğunun devamına karar verilen Gökçek'in "Cezaevinde kalamaz" raporu üzerine hakkında tahliye kararı verdilidiği bildirildi.

Gökçek hakkında verilen tahliye kararı, Halkın Hukuk Bürosu tarafından duyuruldu. İbrahim Gökçe cezaevinde, Helin Böke ise cezaevi dışında ölüm orucunu sürdürüyordu.

İbrahim Gökçek, 252 gündür açlık grevindeydi. Cezaevinde kalamayacağına yönelik rapor sonrası mahkemeye başvurulmuştu. Hakkında tahliye kararı verilen Gökçek'in ev hapsine alınması kararlaştırıldı.

İbrahim Gökçek, Grup Yorum’un çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki İdil Kültür Merkezi'ne bir yıl önce düzenlenen operasyonun ardından diğer üyelerle birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gökçek cezaevinde, grubun Kasım 2019'da tahliye edilen solisti Helin Böke ise cezaevi dışından ölüm orucu yapıyordu.

Halen altı üyesi cezaevinde olan Grup Yorum, öncelikle üç yıldır devam eden konser yasaklarının son bulmasını, grup üyelerine yönelik davaların düşürülmesini, İçişleri Bakanlığının haklarında çıkardığı yakalama kararlarının kaldırılmasını ve faaliyetlerini yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'ne yönelik baskınların son bulmasını talep ediyor.

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin ilk duruşması 14 Şubat'ta görüldü. Sanatçılar, DHKP-C üyeliği ile suçlanıyor.

 

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