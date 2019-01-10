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Ombudsman Dizdarlı’nın sağlık durumu iyi

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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)Emine Dizdarlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Ombudsman Dizdarlı’nın sağlık durumu iyi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TAK muhabirinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan elde ettiği bilgiye göre, göğüs ağrısı ve nefes alamama şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran Dizdarlı'ya anjiyo yapıldı.

Anjiyo sonucunda kalple ilgili bir rahatsızlığı tespit edilemeyen Dizdarlı’nın evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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