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Ömer Sümer ve Ahmet Uçar'ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı

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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve KKTC'ye girişleri yasak olan Ömer Sümer ile Ahmet Uçar'ın yasaklarının kaldırılmasına karar verildi.
Ömer Sümer ve Ahmet Uçar'ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı

Türkiye’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler Ahmet Uçar ile Ömer Sümer’in ülkeye giriş yasakları kaldırıldı.

SÜMER

Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 4 Şubat 2022 tarihinde hakkında Tutuklama-İhraç Emri verilerek ülkeye girişi yasaklanan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 1.1.1979 Viranşehir, Şanlıurfa doğumlu Ömer Sümer'in, doğduğu şehirde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden dolayı ikamet ettiği evi yıkılmış, aile bağı kalmamış olup, KKTC'de ikamet eden ailesi ile bütünleşmesi ve aile birliğinin dağılmamasının sağlanması suretiyle manevi acılarının azaltılmasına imkan sağlamak maksatları ile Ömer Sümer'in ihraç edilmesine mesnet teşkil eden arama kararının ortadan kalkması göz önünde bulundurularak Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.”

UÇAR

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 15 Mayıs 2018 tarihinde aleyhinde Tutuklama-İhraç Emri akabinde ülkeye girişi yasaklanan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 7.7.1987 Reyhanlı, Hatay doğumlu Ahmet Uçar'ın doğduğu şehirde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden dolayı uğradığı maddi ve manevi kayıplarının hafifletilmesine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti'nde aile bağı kalmayan Ahmet Uçar'ın, aile bütünlüğünün sağlanması bakımından özellikle, eşinin ve altı çocuğunun KKTC'de yaşıyor ve okuyor olmaları, eşinin ve çocuklarının Ahmet Uçar’ın vesayetine ve bakımına ihtiyaç duymaları da göz önüne alınarak, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6’ıncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, KKTC'ye giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi.

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