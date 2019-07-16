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Ordu komutanı İnönü'ye "çürük raporu"

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İsmet İnönü adına düzenlenen sahte çürük raporu sosyal medyada gündem oldu
Ordu komutanı İnönü'ye "çürük raporu"

 Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi olan İsmet İnönü adına düzenlenen sahte çürük raporu sosyal medyada en fazla konuşulan gündem maddelerinden biri oldu.

 

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