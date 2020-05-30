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ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar YKS'ye nasıl girecek?

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ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar YKS'ye nasıl girecek?
ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar YKS'ye nasıl girecek?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sınavın uygulanacağı dönemde Kovid-19 testi pozitif olan adaylar ÖSYM Başkanlığımıza başvurmalı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda bu adaylarımız yedek sınav binalarımızda sınava girebilecekler. Henüz böyle bir başvuru almadık" dedi.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı ÖSYM Başkanı Halis Aygün ile röportaj yaptı. ÖSYM Başkanı röportajda merak edilen sorulara cevap verdi.

Aygün, sınavın uygulanacağı dönemde Kovid-19 testi pozitif olan adayların ÖSYM Başkanlığına başvurması gerektiğini belirterek "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda bu adaylarımız yedek sınav binalarımızda sınava girebilecekler. Henüz böyle bir başvuru almadık" diye konuştu. 

ÖSYM'nin 188 sınav merkezinde yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri aldığını söyleyen Aygün, "Sınav binası olarak kullanılacak okullarımızın bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Benzer şekilde üniversitelerimizdeki sınav binaları önüne şeritler çekilerek sadece adayların ve görevlilerin girebileceği ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği alanlar oluşturulacak. Sınav binalarına girişleri öncesinde adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek ve kendi dezenfektanlarını da yanlarında getirebilecek. Sınav salonları ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacak. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme ve uyarılar yapılacak" ifadelerini kullandı. 

'Üniversite ve lise binalarına öncelik verilecek'

Aygün, sınav için seçilen binalarda da sınav merkezinin genel şartlarının göz önünde bulundurulduğunu söyledi ve "Üniversite ve lise binalarına öncelik verilerek gerekli fiziki şartları en üst düzeyde karşılayabilecek şekilde konunun uzmanı ekiplerimiz tarafından seçiliyor. Sistemimizdeki sınav binalarımızın uygunluğu sınavlar öncesinde denetleniyor" dedi.

'Sınav tarihinin tekrar geri çekileceğine ilişkin söylentiler üzerine öğrenciler sosyal medyada tepki gösterdi. Tarihle ilgili sizden görüş alındı mı?' sorusuna ise Aygün şu şekilde cevap verdi: 

"Tarihle ilgili olarak gerekli açıklamalar yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Artık hepimizin öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için gayret göstermesi gerekiyor. Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz."

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