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Otelin balkonundan düştü: 1 ağır yaralı

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İskele'de bir otelde müşteri olarak bulunan kadın otelin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Otelin balkonundan düştü: 1 ağır yaralı

Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.07.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan D.D.(K-31), henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı otelin balkon korkuluklarına elleriyle tutunarak aşağıya sarkıldığı sırada, arkadaşı A.F.E.(E-47) tarafından fark edilip ellerinden yukarıya çekilmek istenmesine rağmen, tutunamayıp yaklaşık 10,5 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

D.D. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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