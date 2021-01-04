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Oteller kapatıldı! Casinolar açık mı kalacak?

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Oteller kapatıldı! Casinolar açık mı kalacak?
Oteller kapatıldı! Casinolar açık mı kalacak?

Casinolar tam da Sağlık Üst Kurulu'nun toplantıası öncesi kapılarını kapatma kararlarını açıklıyor.

Bu sabah Merit Şirketler Grubu'nun kapılarını kapattığını duyurmasından sonra  Les Ambassadeurs şirketler grubu da kapılarını kapattığını duyurdu.

KKTC'de tam kapanma veya kısmi kapanma gündemde

Hızla aratan Covid19 vakları sonrasında KKTC'de tam kapanma veya kısmi kapanma gündeme geldi. 

KKTC Sağlık üst kurulu toplantısı öncesi ise ardı adına yapılan CASİNO açıklamaları dikkatleri çekti.

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YENİ YIL YENİ VERGİLER

Yeni yılın gelmesi ile birlikte CASİNOLAR 2021 yılına ait imtiyaz vergilerini ödemek durumunda. Kapatma haberleri sonrasında hükümetin nasıl bir tedbir alacağı nerakla bekleniyor.

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Merit otelleri ‘süresiz kapatma’ kararı alırken, Genel Müdür Aybars Kutluba “Bunun sebebi alınan kararlarda ekonominin tamamen göz ardı edilmesidir” dedi  Kuzey Kıbrıs’ın en büyük oteller zinciri olan Merit Grubu, belirsizlik ve kararsızlığın devam etmesi nedeniyle süresiz kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl da Merit Oteller grubu otellerini  yine kapatmıştı.

Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, pandemi sürecinde yetkililerin ekonomiyi tamamen göz ardı ederek kararlar ürettiğine dikkat çekti.

Kutluba “Gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yaptık. Ayrıca çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık” dedi.  

Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişlerin turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olduğunu söyleyen Kutluba şunları kaydetti:  “Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarı ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı almak zorunda kaldık.”

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OTELLER KAPATILDI! CASİNOLAR AÇIK MI KALACAK?

Devrim Barçın Sosyal medya hesabından sordu:

Otel kapalı Casino açık mı ?

Peki bu durumda aşağıda da görüldüğü üzere Şans Oyunları Yasası Madde 7(2)'ye göre otelcilik faaliyetlerine sürekli ara verenlerin Şans Oyunu Salonu İzninin de Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesi gerekmiyor mu ?

Bu sorulara cevabı olan bir hükümet yetkilisi var mı ?

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Ev Karantinasında Kalanlar Polis Tarafından Denetlenmeye Devam Ediliyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Tarafından, bazı okullarda görülen Covid-19 vakaları nedeniyle alınan kararlar kapsamında, yakın temaslı olup 10.01.2021 tarihine kadar ev izalosyonunda kalmalarına karar verilen, karantinaya alınanlar dışında kalan öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin, ev karantinasına uyup uymadıkları polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından, ev izalosyonunda kalması gerekenlerin isim ve adresleri Polis Genel Müdürlüğüne iletilerek polis tarafından, söz konusu kişilerin belirtilen adreslerinde kalıp kalmadıkları denetleniyor.

Bu bağlamda, 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidilecektir.

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