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Oteller ve Casinolar 1 Haziran 2020 tarihinde açılıyor

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Oteller ve Casinolar 1 Haziran 2020 tarihinde açılıyor
Oteller ve Casinolar 1 Haziran 2020 tarihinde açılıyor

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde bugünden itibaren birçok alanda kontrollü açılıma gidiliyor.
Buna göre , Bugünden itibaren; Restoran, kafeterya, pastane, internet kafe, kahvehaneler ve plajlar belli kurallar çereçvesinde açılıyor.Berberlerde bugünden itibaren hizmet verecek. Berberler saç kesimi ve bakımının yanısıra ,ilgili birimlerin belirlediği kurallar çerçevesinde sakal traşı da yapabilecek.

Normalleşme süreci çerçevesinde Gece sokağa çıkma yasağı artık gece yarısından sabah 06.00’a kadar uygulanacak.Resmi Gazete’de yayınlananan kararlara göre Çocuk oyun parkları ve oyun alanları 22 Mayıstan itibaren açılacak.Ramazan ayı içerisinde yapılmaması öngörülen tüm toplu ibadetler, Din İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yayımlayacağı kurallar çerçevesinde 24 Mayıs tarihinden itibaren yapılabilecek.27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler çerçevesinde spor salonları da hizmete açılacak.1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise;Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılacak kontroller sonrası verilecek sertifikaya bağlı olarak otel, konaklama, casinolar vb. hizmete açılacak.

Bu çerçevede havuzlar,Seyahat acenteleri,bet ofislerinin ve dövme salonları da bu tarihte açılabilecek.

Aynı tarihte Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının istişare içinde yapacağı çalışmalar çerçevesinde, kültür, sanat, sergi salonları, kütüphaneler, sinema, tiyatro, konser vb yerler faaliyete başlayacak.Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düğün salonları da açılabilecek.

Bakanlar Kurulu Bireysel spor branşlarının faaliyete başlamasına ilişkin şartlarını ve zamanını belirlemesi hususunda Sağlık Bakanlığı’nı,Toplu taşıma ve tekne turlarının faaliyete başlamasına ilişkin şartlarını ve zamanını belirlemesi hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı, 4-6 yaş okul öncesi, bireysel kurslar ve etütlerin açılma koşullarının ve zamanının belirlenmesi hususunda ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yetkili kıldı. 

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