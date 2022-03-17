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Otomobil Taşıyan Gemi Herkesin Gözü Önünde Battı

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Otomobil taşıyan bir gemi İran açıklarında battı.
Otomobil Taşıyan Gemi Herkesin Gözü Önünde Battı

Dubai merkezli nakliye ve kargo şirketi Salem Al Makrani, filodaki gemilerinden birinin İran açıklarında battığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, geminin batma anının görüntülerini paylaşırken, İranlı yetkililerin duruma müdahale ettiğini aktardı. Gemideki 30 mürettebat için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

Dev geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla battığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “16 kişi denizden kurtarıldı ve 11 kişi de sandalda bekliyor. İki kişi halen denizde” denildi. Şirket, geminin olumsuz hava şartları dolayısıyla battığını açıklarken, Assaluyeh liman müdürlüğüyle iletişim halinde olunduğunu duyurdu. Bahreyn havadan kurtarma görevlilerinin de bölgede olası bir müdahale için bulunduğu belirtildi.

İran haber ajansı IRNA, 30 mürettebatın 29’unun kurtarıldığını açıklarken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bölgeden gelen haberlerde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaştığını aktardı.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, batan geminin otomobil taşıdığını aktardı.

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