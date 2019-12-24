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“Outstanding Pearson Learner Awards” ödül töreninde Yakın Doğu Koleji öğrencileri iki Dünya, iki de Avrupa birinciliği ödülü alarak fark yarattı

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“Outstanding Pearson Learner Awards” ödül töreninde Yakın Doğu Koleji öğrencileri iki Dünya, iki de Avrupa birinciliği ödülü alarak fark yarattı
“Outstanding Pearson Learner Awards” ödül töreninde Yakın Doğu Koleji öğrencileri iki Dünya, iki de Avrupa birinciliği ödülü alarak fark yarattı

Yakın Doğu Koleji öğrencileri Ayten Çamur ile Ada Özkul, Pearson-Edexcel tarafından Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Outstanding Pearson Learner Awards ödül töreninde IGSSE sınavlarında elde ettikleri Dünya ve Avrupa birinciliği ödüllerini alarak onurlandırıldı.

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IGCSE sınavlarında Matematik dersinde dünya birincisi, Biyoloji ve Kimya derslerinde ise Avrupa birincisi gelen 11 GCE sınıfı öğrencisi Ayten Çamur, Pearson-Edexcel tarafından düzenlenen Outstanding Pearson Learnneter Awards ödül töreninde 3 ayrı dalda ödül alan tek öğrenci oldu.

IGCSE sınavları çerçevesinde Türkçe dersinde dünya genelinde en yüksek puanı alarak Dünya birinciliği elde eden 10 GCE sınıfı öğrencisi Ada Özkul ise düzenlenen gecede ödülünü aldı.

Her iki öğrencinin de bu başarısı başta aileleri olmak üzere öğretmenleri ve çevresini gururlandırdı.

Başarılar Büyük Bir Gurur…

Okul Müdürü İdris, ödül gecesinde açıklanan tüm sonuçlar neticesinde öğrencileri  Ayten Çamur ve Ada Özkul’un sağladığı başarı ile Kıbrıs genelinde tüm okullar arasında Yakın Doğu Kolejinin IGCSE sınavlarında büyük bir başarı göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin göstermiş olduğu bu üstün başarının tesadüf olmadığını belirten İdris, öğrencilerin okulun sunduğu eğitim-öğretim ortamını kendi çalışma prensipleri ile harmanlayarak ciddi bir başarı elde ettiklerini ve uluslararası bir eğitim platformunda binlerce öğrencinin yarıştığı bir arenada ada sınırlarını aşarak tıpkı bir kıtalı gibi başarılı olduklarını ifade etti. İdris, gelinen noktanın çok büyük bir gurur vesilesi olduğunu da vurguladı.

“Düzenli Çalışmanın Getirdiği Başarının Mutluluğunu Yaşıyorum…”

Gecede ödül alan Ayten Çamur da, hem ülkesini hem de okulunu 3 ayrı dalda aldığı Dünya ve Avrupa birincilikleri ödülleri ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Okul dışında hiçbir ek veya özel ders almadan, geçmiş yıllardaki birçok sınav sorularını hocalarıyla çözerek, evde de düzenli çalışarak bu başarıyı elde ettiğini dile getiren Çamur, bu zorlu yolda her zaman yanında olan ailesine teşekkürü bir borç bildiğini belirtti.

Ayten Çamur, “Değerli müdürüm Asım İdris’e, biz öğrenciler için okul içinde eğitimsel ve sosyal yönde gösterdiği destek için, biyoloji hocam Çiğdem Ozan’a, kimya hocam Yeliz Akça’ya ve matematik hocam Melahat Uskuri’ye sağladıkları bilimsel ve kritik düşünme becerileri, akademik olarak her ihtiyacımda yanımda olan ve bu yolda eğitimime katkısı olan tüm hocalarıma çok teşekkür ederim” dedi.

Okulumuzun Sağladığı Eğitim-Öğretim Olanakları ile Gurur Veren Başarılar Elde Ediyoruz…

Ödül gecesinin ülkesini ve okulunu temsil etme açısından kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Ada Özkul ise, özel ders desteğine ihtiyaç duymadan bu başarıyı yakalayabilme şansına sahip olduklarını söyledi.

Özkul, “Çok küçük yaştan beri dile ve kitap okumaya karşı olan ilgimi ortaya çıkaran ailem ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. 9. sınıfta İngilizce öğretmenim olan Özge Afşaroğlu ve Türkçe öğretmenim Necibe Arabulucu’ya bana sağladıkları katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum. Okulumuzda var olan eğitim-öğretim olanakları üst düzeyde ve herhangi bir özel ders desteğine ihtiyaç duymadan bu başarıyı yakalayabilme şansı veriyor” dedi.

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