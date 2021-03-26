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Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Luran Ahmeti, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Acı Kiraz, Mutlu Ol Yeter ve Limonata gibi çok sayıda dizi ve filmde rol almıştı.
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Luran Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Acı Kiraz, Mutlu Ol Yeter ve Limonata gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

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ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ahmeti'nin ölüm haberini TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından paylaştı. Şentop paylaşımında "Kuzey Makedonyalı dizi ve sinema oyuncusu Luran Ahmeti'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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LURAN AHMETİ KİMDİR?

Üsküp'te dünyaya gelen Luran Ahmeti, üniversitede önce psikoloji üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra drama eğitimi aldı. Oyunculuğa ilk olarak Üsküp'te bir kaç yapım ile başladı. Çocukluğu Türk kasabalarında geçtiği için çok iyi bir şekilde Türkçe konuşabilen Luran Ahmeti, Türkiye'de oyunculuğa Elveda Rumeli isimli dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer alan oyuncu, yakında yayınlanacak Büyük Sürgün Kafkasya isimli dizide rol aldı.

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Başarılı oyuncu 2007'de Elveda Rumeli isimli dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizi,Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan olayları ve Balkanlardaki koşulları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Sönmez, Berrak Tüzünataç, Tolgahan Sayışman, Filiz Ahmet, Ertan Saban, Gülçin Santırcıoğlu ve Tuna Orhan yer aldı. 2009'da Balkan Düğünü isimli dizide Leka karakterini canlandırdı. Dizi, dedelerinden kalan mirasa sahip çıkmak için yola çıkan dede ve torun'un yaşadıklarını anlatıyor.

Dizinin başrollerinde ise Özgür Çevik, Saadet Işıl Atasoy, Filiz Ahmet ve Mustafa Jasar yer aldı.Luran Ahmeti daha sonra Son Yaz Balkanlar 1912 isimli dizide rol aldı. Dizi, Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nde yaşanılanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Hazal Kaya, Tardu Flordun, Tuğçe Kazaz ve Furkan Palalı yer aldı. 2014'te ise Limonata isimli filmde Fuat karakterini canlandırdı. Dizi, üvey kardeşini bulup ölüm döşeğindeki babasına götürmek isteyen Sakıp isimli bir adamn yaşadıklarını anlatıyor. Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban yer aldı.

OYNADIĞI YAPIMLAR

Kurtlar Vadisi Pusu (2015- 2016)
Mutlu Ol Yeter-2015
Limonata-2014
Büyük Sürgün Kafkasya-2014
Takip: İstanbul-2012
Son Yaz Balkanlar 1912-2012
Tek Başımıza-2011
Reis-2011
Karakol - Herkes Adalet İster-2011
Hayde Bre-2010
Hicran Yarası -2009
Balkan Düğünü-2009
Bahar Dalları -2009
Elveda Rumeli-2007

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