Ozanköy Pekmez Festivali Başlıyor

Girne Belediyesi tarafından Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival Covid-19 salgını dolayısı ile dijital platformda gerçekleştiriliyor.

Festival süresince halk dansları gösterilerinin olduğu videolar, harup ve pekmezin sağlığımızdaki öneminin anlatılacağı video, uygulamalı şira yapımı videosu, dinleti ve konserlerin olacağı 13. Ozanköy Pekmez Festivali dijital olarak Girne Belediyesi Facebook hesabından yayınlanacak.

13. Ozanköy Pekmez Festivali Programı

27 Ağustos - 2021 Cuma

19:00 Festival Açılış Konuşmaları:

Nidai GÜNGÖRDÜ Belediye Başkanı

Mustafa UZUN Ozanköy Muhtarı ( video)

19:30 Halk Dansları Gösterisi

Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi

Öğretmenler Grubu (arşiv video)

20:00 Harup ve Pekmezin Sağlığımızdaki Önemi

Uygulamalı Şira Yapımı ( video)

Sunum: Naile SOYEL Gıda Mühendisi

Şira Yapımı Uygulama: Sevgül YANAROĞLU ( Pekmez Üreticisi)

20: 30 Şiir Dinletisi

Girne Belediyesi Gençlik Platformu ( video)

Azra KALE- Cemre BAŞ- Şenay Sevgi DURAL

20: 45 Dinleti

Çağıl İŞGÜZAR ( video klip )

28 Ağustos 2021 Cumartesi

19:00 Harup Ağacının Önemi ve Tohumunun Çimlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Sunum: Mehmet ATAK Ziraat Yüksek Mühendisi ( video)

19: 30 Halk Dansları Gösterisi

Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ( video)

19: 45 Hayatı ve Şiirleriyle Osman TÜRKAY

Sunum: Prof. Dr. Şevket ÖZNUR Araştırmacı- Yazar /Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı

Şiir Dinletisi: Dr. Turgay AKALIN- Altay BURAĞAN( video)

20: 30 Konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası ( arşiv video)