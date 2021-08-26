Ozanköy Pekmez Festivali Başlıyor

Girne Belediyesi tarafından Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival Covid-19 salgını dolayısı ile dijital platformda gerçekleştiriliyor.
Festival süresince halk dansları gösterilerinin olduğu videolar, harup ve pekmezin sağlığımızdaki öneminin anlatılacağı video, uygulamalı şira yapımı videosu, dinleti ve konserlerin olacağı 13. Ozanköy Pekmez Festivali dijital olarak Girne Belediyesi Facebook hesabından yayınlanacak.
13. Ozanköy Pekmez Festivali Programı
27 Ağustos - 2021 Cuma
19:00 Festival Açılış Konuşmaları:
Nidai GÜNGÖRDÜ Belediye Başkanı
Mustafa UZUN Ozanköy Muhtarı ( video)
19:30 Halk Dansları Gösterisi
Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi
Öğretmenler Grubu (arşiv video)
20:00 Harup ve Pekmezin Sağlığımızdaki Önemi
Uygulamalı Şira Yapımı ( video)
Sunum: Naile SOYEL Gıda Mühendisi
Şira Yapımı Uygulama: Sevgül YANAROĞLU ( Pekmez Üreticisi)
20: 30 Şiir Dinletisi
Girne Belediyesi Gençlik Platformu ( video)
Azra KALE- Cemre BAŞ- Şenay Sevgi DURAL
20: 45 Dinleti
Çağıl İŞGÜZAR ( video klip )
28 Ağustos 2021 Cumartesi
19:00 Harup Ağacının Önemi ve Tohumunun Çimlendirilmesi Nasıl Yapılır?
Sunum: Mehmet ATAK Ziraat Yüksek Mühendisi ( video)
19: 30 Halk Dansları Gösterisi
Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ( video)
19: 45 Hayatı ve Şiirleriyle Osman TÜRKAY
Sunum: Prof. Dr. Şevket ÖZNUR Araştırmacı- Yazar /Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı
Şiir Dinletisi: Dr. Turgay AKALIN- Altay BURAĞAN( video)
20: 30 Konser
Lefkoşa Belediye Orkestrası ( arşiv video)
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