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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Eğlenerek Öğrenmeye Devam Ediyor

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, İletişim Becerileri ve Sorumluluk Bilincini Geliştirmeyi Amaçlayan Etkinliklerle Eğlenerek Öğrenmeye Devam Ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Eğlenerek Öğrenmeye Devam Ediyor

Çocuk ve gençlerin, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ücretsiz çevrimiçi eğitimlere devam ediyor.

6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi grubu öğrencileri bu hafta da sorumluluk bilinci ve iletişim becerilerini geliştiren etkinlikler yaptılar. Çevrimiçi mutfak atölyesi yapan öğrenciler meyvelerden sağlıklı tatlı yapmayı öğrendi. Ayrıca işaret dili becerilerini geliştiren alıştırmalar yaptılar.

Meyvelerle Sağlıklı Tatlı Tarifleri Öğrendiler...

Çevrimiçi mutfak etkinliğinde evlerinde eğlenceli vakit geçiren Dünya grubu öğrencileri, sağlıklı meyveler ve çikolata ile tatlı yapmayı öğrendi. Öğrenciler, tatlıların olmasını beklerken öğretmenleriyle sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye yönelik  evde görev dağılımı üzerine interaktif, eğlenceli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Sorumluluklarını bilen, sorunlarını çözen, hakkını yedirmeyen, başkalarının haklarına saygılı, özgüveni tam bireyler olmalarını desteklemeyi amaçlayan söyleşi kapsamında öğrencilere, evde iş bölümü yapmanın önemi ve kendi sorumluluklarını üstlenmeleri ile ilgili sohbet edildi. Söyleşide, yataklarını toplama, bulaşıklara yardım, oyuncaklarının düzenli kullanımı, kirli giysilerini ortada bırakılmaması gibi konular konuşuldu.

Kedilerin Bilinmeyen Yönleri Konuşuldu...

Hayvanların bilinmeyen yönlerini ele alan bir program gerçekleştiren Güneş grubu öğrencileri de kedilerin ilginç ve bilinmeyen yönlerini ele aldı. Kedilerin beyninin yüzde 90 oranında insanlara benzediğini, en çok doğum yapan kedinin 420 yavrusu olduğunu, kedilerin burun izinin kendilerine özgü olduğunu, insan davranışlarını taklit ettikleri ve bebek sesi gibi sesler çıkararak istediklerini yaptırabileceklerini, saçlara alerjileri olabileceğini ve çıkardıkları seslerin yaymış olduğu frekans dalgalarının pek çok kişinin ağrılarını dindirmekte etkili olduğu gibi ilginç bilgiler edindiler. 

İletişim Becerileri Geliştirildi...

Galaksi grubu öğrencileri ile ise "21. yüzyıl yetkinlikleri" kapsamında  iletişim becerileri ile ilgili bir etkinlik gerçekleştirdi. Diksiyon, beden dili, etkili ve doğru iletişim konusunda bilgiler edinen öğrencilere, günlük yaşamdan iletişim örnekleri verildi. Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişime yönelik becerilerini geliştirmek ve kaliteli iletişim tekniklerini öğretmeyi hedefleyen programda öğrenciler öğrendiklerini de uyguladılar. 

İşaret Dili ile Aile Tanımı...

Tüm yaş gruplarına temel işaret dili eğitiminin verildiği programda bu hafta aile bireylerinin tanımı üzerinde duruldu. İşaret dilinde aile bireylerini ifade etmeyi öğrenen öğrenciler,daha önce öğrendikleri bilgileri de pekiştirdiler.

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