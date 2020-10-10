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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yeni Eğitim Dönemi Oryantasyon Etkinlikleri ile Başladı...

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Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Akademik Dönemi, oryantasyon etkinlikleri ile başladı.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yeni Eğitim Dönemi Oryantasyon Etkinlikleri ile Başladı...

Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz Akademik Dönemi, oryantasyon etkinlikleri ile başladı.

 

COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde tüm çoçuklara ücretsiz online eğitim verilecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, 3 Ekim Cumartesi günü  Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin öğrencilere seslenmesiyle başladı. “Her cumartesi  sporla başlayan ve bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında ilgi çekici, eğlendirici, oyunlar, bulmacalar, şarkılar, bunları biliyor musunuz?, söyleyeceklerimiz var gibi bölümlerle aktif olarak katılabileceğiniz programlarımıza tüm arkadaşlarınızla, kuzenlerinizle  bekliyoruz” diye seslenen Prof. Dr. Filiz Meriçli, korona virüs nedeniyle yüzyüze eğitimde olabilecek aksamaları düşünerek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak hazırladıkları online programlara güzel Kıbrıs’ın tüm çocuklarının  ücretsiz olarak katılabileceğini  anlattı.

 

Oryantasyon etkinlikleri yapılan ilk açılış dersinde, öğrencilere COVID-19 hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Çevirimiçi eğitim alırken fiziki sağlığımızla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Çevirimiçi eğitimlerin devam edeceği sistem hakkında kayıt ve giriş işlemleri ile etkinliklere katılımın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verildi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış dönemi eğitimleri her Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında online olarak gerçekleştirilecek.

 

Veliler Söyleşiler Hakkında Bilgilendirildi... 

2020-2021 Akademik Yılı döneminde, öğrencilere yönelik online eğitimlerin yanı sıra her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında velilere yönelik yapılacak söyleşiler hakkında veliler de bilgilendirildi. Velilere seslenen Rektör Filiz Meriçli “Korona virüs nedeniyle hepimiz olağanüstü durumlardan geçiyoruz, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak bu zor dönemi ücretsiz olarak online eğitim programları düzenleyerek topluma destek olmayı amaçlıyoruz. Velilerin ve çocukların da  online eğitimlere katılarak sunduğumuz bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum” dedi. Daha sonra, velilere sisteme giriş ve veli söyleşilerinin nasıl olacağı hakkında bilgiler verildi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, velilere söyleşi konuları hakkında bilgiler aktardı. Velilere her cumartesi yapılacak programlarda hangi konularda ve hangi konuklar ile söyleşi yapılması ile ilgili görüşleri de sorularak kaydedildi.  Veliler ile yapılacak söyleşiler https://ozaygunselcocukuniversitesi.org/online-egitim/ web adresinden yayınlanacak.

 

Etkinlikler Sistemden Takip Edilecek...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Akademik Güz Dönemi eğitimlerine, https://ozaygunselcocuni.neu.edu.tr/login/  adresi üzerinden kayıt yapılarak erişilebiliyor. Güz dönemi boyunca yapılacak etkinlikler öğrencilerin kayıt olduğu sistemde haftalık olarak yayınlanacak. Öğrenciler, çevirimiçi katılamadıkları etkinliklerin kaydını kendi yaş gruplarının olduğu sistemden izleyebilecekler. Sisteme kayıt ile ilgili yardım ve detaylı bilgi için 0548 834 13 38 no’lu telefon numarasından da bilgi alınabiliyor. 

 

Öğrenciler Kredi Toplayacak...  

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Güz Dönemi boyunca her öğrenci katıldığı her etkinlik için de kredi toplayacak. Yaz dönemine katılarak kredilerini tamamlayamayan öğrenciler de Kış Dönemine devam etmeleri halinde eksik olan kredilerini tamamlayarak sertifika alabilecekler.

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