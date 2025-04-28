Özçınar, TDBB Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na katıldı

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 26 Nisan Cumartesi günü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu ve 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 26 Nisan Cumartesi günü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Nisan Ayı Yönetim Kurulu ve 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Özçınar’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevde bulunan tek kadın Belediye Başkanı olan,

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da eşlik etti.

Gerçekleştirilen, Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından, 7. Olağan Genel Kurul, İstanbul’da yer alan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplandı.

Genel Kurul’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye başta olmak üzere 20 farklı ülkeden yaklaşık 400 belediye başkanı, meclis üyesi, yerel yönetim temsilcisi ve davetli katıldı.

Özçınar: “Ülke birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi önemli”

Genel Kurul toplantısında konuşan,K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, geçtiğimiz Eylül ayında KTBB ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) arasında yerel yönetimde çeşitli alanlarda iş birliğini öngören bir protokol imzalandığını anımsatarak, ülke birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bunun artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.

Konuşmasında, yerelden kalkınma hedefiyle yürütülen işbirliklerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Özçınar, eğitim çalışmalarını da kapsayan karşılıklı tecrübe paylaşımının çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.

Uğur İbrahim Altay yeniden TDBB Başkanı seçildi

Genel Kurul’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Altay, “Türk dünyasıyla kardeşlik hukukumuzu ve gönül bağımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.