Özdil Nami:İki lider çözümsüzlükte anlaşıyor

CTP Milletvekili Özdil Nami, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi:“Sayın Tatar 100. gününü tamamladı ama tek bir 3. ülke liderlerince muhatap alınmayı başaramadı, ambargoları kıramadı, Maraş'ı BM kararlarına uygun açamadı'' dedi.

İşte Özdil Nami'nin o paylaşımı:

Rum Lider federasyondan başka bir şey konuşmam derken Sn Tatar çözüm ancak 2 devletli olabilir diyor. Tercüme: Bizden çözüm çıkmaz, statükoya devam! En azından bunda anlaşıyor demek iki lider...

Sn. Tatar 100. gününü tamamladı ama tek bir 3. ülke liderlerince muhatap alınmayı başaramadı, ambargoları kıramadı, Maraş'ı BM kararlarına uygun açamadı. Yapilabiliyorsaniz buyrun yapın, KKTC yi de tanıtın. Yapamıyorsanız da bunlarda gerçekçi politikası olanlara hakaret etmeyin.