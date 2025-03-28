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Özel Çocuklar Zaman Yolculuğunda!

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’nin Özel Eğitim Vakfı iş birliğinde düzenlediği etkinlikle Down sendromlu özel öğrenciler, klasik otomobillerin büyülü dünyasını keşfettiler.
Özel Çocuklar Zaman Yolculuğunda!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’nin Özel Eğitim Vakfı iş birliğinde düzenlediği etkinlikle Down sendromlu özel öğrenciler, klasik otomobillerin büyülü dünyasını keşfettiler.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, özel bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı gün kapsamında, Kıbrıs Araba Müzesi, Özel Eğitim Vakfı’ndan (ÖZEV) gelen 20 özel öğrenciyi misafir etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından organize edilen ziyaret kapsamında öğretmenleri eşliğinde Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezen öğrenciler, birbirinden değerli klasik ve modern otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. Araçların tarihi ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan öğrenciler, keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Down sendromu, bireylerde genetik bir farklılık olarak ortaya çıkan ve 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunmasıyla karakterize edilen bir durum. Bu genetik farklılık, bireyin gelişiminde bazı fiziksel ve bilişsel farklılıklara yol açsa da Down sendromlu bireyler, uygun eğitim, destek ve sosyal katılım imkanları sağlandığında toplumda aktif roller üstlenebiliyor.

Down sendromlu bireylerin eğitime, sosyal hayata ve iş yaşamına katılımı, onların potansiyellerini ortaya çıkarmada büyük bir önem taşıyor. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü de toplumda bu konuda bilinç oluşturmayı ve Down sendromlu bireylerin eşit haklara sahip olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’nin ÖZEV iş birliğiyle düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Down sendromlu çocukların keşfetme, öğrenme ve sosyal hayata katılma süreçlerine destek olmanın güzel bir örneğini oluşturuyor.

Hayranlık, mutluluk ve keşif bir arada!

Kıbrıs Araba Müzesi, Down sendromlu çocukları ağırlayarak onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Göz alıcı tasarımları, nostaljik detayları ve etkileyici renkleriyle çocukların hayranlığını kazanan araçlar, onları geçmişten günümüze uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkardı.

Müzenin farklı bölümlerini büyük bir heyecanla gezen çocuklar, en çok spor arabalarla ilgilendi. Parlak renkleri, güçlü duruşları ve sıra dışı tasarımlarıyla bu araçlar, onların en çok dikkatini çeken parçalar oldu. 300 km hız sınırını ilk kez aşan Jaguar, Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition gibi efsane olmuş pek çok spor arabayı yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar hayranlıklarını gizleyemedi. Müzedeki görsel şölen yalnızca klasik otomobillerle sınırlı kalmadı. Çocuklar, Batman ve Transformers figürlerini büyük bir merakla incelerken, koi balıklarının yüzdüğü havuz başında keyifli vakit geçirdi. Bahçede doğayla iç içe anlar yaşayan çocuklar, müzenin büyüleyici atmosferinde bol bol fotoğraf çekerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

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