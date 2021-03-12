Özel TV kanalları bu gece kapanabilir

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladıktan sonra bu gece KKTC yayın yapan tüm özel kanalların kapatılması ile ilgili soruya cevap verdi.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Saner;2018'den gelen borçların ödenmemesi nedeniyle bu durumun söz konusu olduğunu ,kanalların kapatılmanası için çabalarının devam ettiğini söyledi.Saner kanalların bu geceyarısı kapanmaması için de görüşmeler yapıldığını da belirtti.

Saner bu meselede sorumluğun devlet ile özel kanalların arasında olduğunu söyledi.

NE OLDU?

TÜRK-SAT 12 Mart tarihinde BRT’ye gönderdiği yazı ile borçların ödenmesini talep etmişti. BRTK'da özel kanallara bir uyarı yazısı ile borçların ödenmemesi durumunda bu gece yarısı yayınların durdurulacağının uyarısını yaptı.

Başbakan Saner, özel kanalların 2018’den gelen borçları nedeni ile kapatılmasının söz konusu olduğunu belirtti. Saner, kanalların kapatılmanası için çabalarının devam ettiğini söyleyerek burada sorumluğun devletle özel kanalların arasında olduğunu ifade etti.