  • BIST 1.557
  • Altın 415,857
  • Dolar 7,5911
  • Euro 9,0528
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Özel TV kanalları bu gece kapanabilir

» »
Özel TV kanalları bu gece kapanabilir
Özel TV kanalları bu gece kapanabilir

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladıktan sonra bu gece KKTC yayın yapan tüm özel kanalların kapatılması ile ilgili soruya cevap verdi.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Saner;2018'den gelen borçların ödenmemesi nedeniyle bu durumun söz konusu olduğunu ,kanalların kapatılmanası için çabalarının devam ettiğini söyledi.Saner kanalların bu geceyarısı kapanmaması için de görüşmeler yapıldığını da belirtti.

Saner bu meselede sorumluğun devlet ile özel kanalların arasında olduğunu söyledi.

NE OLDU?

TÜRK-SAT 12 Mart tarihinde BRT’ye gönderdiği yazı ile borçların ödenmesini talep etmişti. BRTK'da özel kanallara bir uyarı yazısı ile borçların ödenmemesi durumunda bu gece yarısı yayınların durdurulacağının uyarısını yaptı.

Başbakan Saner, özel kanalların  2018’den gelen borçları nedeni ile kapatılmasının söz konusu olduğunu belirtti. Saner, kanalların kapatılmanası için çabalarının devam ettiğini söyleyerek burada sorumluğun devletle özel kanalların arasında olduğunu ifade etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!12 Mart 2021 Cuma 17:12
  • TDP Gençlik Örgütü:Reklamımızı asacak yürekli bir firma bulamadık12 Mart 2021 Cuma 17:11
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı!12 Mart 2021 Cuma 16:49
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstiklal Marşı'nın 100. Yaş Gününde mesaj yayımladı12 Mart 2021 Cuma 16:48
  • Özersay: Cenevre Öncesi Kapılardan Geçişler Konusunda Söz Verilmeli12 Mart 2021 Cuma 16:37
  • CTP:Kutuplaşma ve çatışma değil, toplumsal barış istiyoruz12 Mart 2021 Cuma 16:35
  • Koronavirüs Önlemleri Çerçevesinde Haftasonu Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak12 Mart 2021 Cuma 16:05
  • AB Uyum Yasalarıyla İlgili Geçici Ve Özel Komite Hal Yasa Tasarısını Görüştü12 Mart 2021 Cuma 15:40
  • Üst Koordinasyon Kurulu toplandı12 Mart 2021 Cuma 15:38
  • Lefkoşa Merkez Ve Girne Özgürada Lions Kulüplerinden Doktorlara Tıp Bayramı Ziyareti12 Mart 2021 Cuma 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti