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Özersay’dan haber panosu açıklaması: “Kamuoyunu yanılttı”

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul Havalimanında bir panoda aday olduğuna dair gösterilen haberin reklam olarak gösterilmesinin kamuoyunu yanılttığına dikkat çekti.
Özersay’dan haber panosu açıklaması: “Kamuoyunu yanılttı”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile, İstanbul Havalimanında bir haber panosunda aday olduğuna dair dönen haberin reklam olarak gösterilmesinin kamuoyunu yanılttığını vurguladı.

Bilgi kirliliğinin demokratik seçim sürecine bir faydası olmayacağını belirten Özersay, “Önümüzdeki süreçte bunu yapmayacağım çünkü halkın iradesinin algı operasyonlarının kurbanı olmadan sandığa doğru yansımasını önemsiyorum” ifadelerini kullandı.


Kudret Özerasay, kişisel sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları aktardı: Dün adaylık açıklamamda şöyle demiştim: “Adayların birbirini kötülediği ya da Karaladığı değil, kendi yapabileceklerini halka anlatacağı bir süreç olması gerektiğine inanıyorum ve bu yaklaşımla hareket edeceğim”.
Bugün İstanbul Havalimanında bir haber panosunda aday olduğuma dair dönem bir haberin reklam olarak gösterilmesi kamuoyunu yanıltmaktır. Bilgi kirliliğinin demokratik seçim sürecine bir faydası olmaz.
Ben yine de önümüzdeki süreçte bunu yapmayacağım çünkü halkın iradesinin algı operasyonlarının kurbanı olmadan sandığa doğru yansımasını önemsiyorum”

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