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Özgür Gündem davası: Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a beraat

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Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay, gazetenin o dönemki Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz gazetecinin yargılandığı davanın 15. duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Özgür Gündem davası: Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a beraat

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay, gazetenin o dönemki Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz gazetecinin yargılandığı davanın 15. duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un tüm suçlardan beraatine, Aslı Erdoğan’ın devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği suçlarından beraatine, propaganda suçu yönünden de Basın Kanunundaki 4 aylık sürenin aşılması nedeniyle düşme kararı verildi.

Haklarında yakalama emri bulunan ve henüz ifadesi alınmamış olan Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının ayrılmasına; Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin yönünden de süre talep edildiği için dosyanın ayrılmasına karar verildi.

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