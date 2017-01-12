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Özgürgün BM’nin resepsiyonuna katılmayacak!

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Özgürgün BM’nin resepsiyonuna katılmayacak!
Cenevre’de devam eden uluslararası Kıbrıs müzakerelerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hükümetin yeterince bilgilendirilmedikleri gerekçesiyle açıklama yapan hükümet kanadı, bugün de Birleşmiş Milletler’in düzenleyeceği resepsiyona katılmama kararı aldı.

Başbakan Özgürgün’ün, müzakere heyetinin yeterli bilgilendirme yapmadığı gerekçesiyle yemeğe katılmayacağı öğrenilirken, hükümetten kanadından sadece Serdar Denktaş’ın yemeğe katılacağı da öğrenildi.

Öte yandan muhalefet partileri CTP ve TDP’nin tam kadro yemekte olacağı da öğrenildi.

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