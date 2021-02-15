Özil’in imza töreni için hazırlanan üç forma 36 bin avroya satıldı: Çubuklu rekor kırdı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in 27 Ocak’taki imza törenine özel hazırlanan ve kendisi tarafından imzalanan üç forma 36 bin 50 avroya (303 bin 881 lira) satıldı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu forma 26 bin avro (219 bin 165 lira), gold forma 4 bin 800 avro (40 bin 461 lira) ve lacivert forma 5 bin 250 avroya (44 bin 254 lira) alıcı buldu.

32 yaşındaki futbolcunun imzaladığı 67 numaralı çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan formalar arasında en yüksek rakama ulaşarak rekor kırdı.

Daha önceki rekor Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın 13 bin avroya satılan PSG formasıydı.