  • BIST 91.173
  • Altın 225,978
  • Dolar 5,4423
  • Euro 6,2727
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Özkul: “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nden Anlamlı Etkinlik…”

» »
Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesini Canlandırıyor
Özkul: “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nden Anlamlı Etkinlik…”

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi, 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele sergisinin açılışı, 15 Ocak 2018 Salı günü saat 11.00’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan sergide, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objeler yer alacak.

Milli Mücadele dönemlerinde yaşamış Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı fotoğrafların da yer alacağı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nden Anlamlı Etkinlik…”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı serginin Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi envanterini zenginleştirmek için düzenlendiğini söyledi.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen önemli bir mihenk taşlarından birisi olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin hayata geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Özkul, hem gençlere hem de gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek, onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri için 2020 yılında kapılarını açacağını yineledi. Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanan ve gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşan serginin, daha sonra Türki Cumhuriyetler’de sergileneceğini aktaran Prof. Dr. Özkul, bu sayede hem Kıbrıs Türk halkının hem varoluş mücadelesini hem de kimliğini dünyayla buluşturmasını sağlayacağını belirtti.

Serginin, 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergileneceğini belirten Prof. Dr. Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ettiğini, Türki Cumhuriyetler ve toplulukları ile gönül bağıyla kurulan dostluğun da pekişmesini sanat yoluyla perçinleneceğini kaydetti.

14 Türkî Cumhuriyet ile Topluluklarında Sergilenecek…

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi kapsamında Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuzya'da da sergilenecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyasette Şiddetsiz İletişim Semineri Gerçekleştirildi04 Ocak 2019 Cuma 16:20
  • Lazerle Göz Tedavilerinde 3. Nesil Relex Smile Teknolojisi Dönemi04 Ocak 2019 Cuma 11:40
  • YDÜ, 2018-2019 Bahar Dönemi için Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs veriyor03 Ocak 2019 Perşembe 18:42
  • Doç. Dr. Nur Köprülü Ürdün Krallığı’nın Dış Politika Yapılanması Üzerinde Yürüttüğü Kitap Çalışmasını Ortadoğu Paneli’nde Anlattı…01 Ocak 2019 Salı 16:34
  • “Değişen Küresel Bağlamda De Facto/ Tanınmamış Devletler” etkinliği yapıldı31 Aralık 2018 Pazartesi 15:47
  • Ali Kurtoğlu YDÜ'lü öğrencilerle atölye çalışması yaptı28 Aralık 2018 Cuma 16:17
  • Öğrenciler Yangın Nedenleri ve Tedbirler Konusunda Bilgilendirildiler…28 Aralık 2018 Cuma 15:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi Bölge Halkının Hizmetinde27 Aralık 2018 Perşembe 19:08
  • Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nden Bir Başarı Örneği Daha; Dünya Çapında Araştırma Değişim Programı Başlatılıyor…27 Aralık 2018 Perşembe 18:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Sağlık Merkezi Bölge Halkının Hizmetinde27 Aralık 2018 Perşembe 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti