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Özuslu, KTGB Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti

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KTGB Yönetim Kurulu üyesi Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçiminde CTP’den aday olması nedeniyle, birlikteki görevinden istifa etti.
Özuslu, KTGB Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu üyesi Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçiminde CTP’den aday olması nedeniyle, birlikteki görevinden istifa etti.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, KTGB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında, Özuslu’nun etik anlamda ve örgütün tarafsızlığının korunması açısından yönetim kurulundaki görevine devam etmesinin doğru olmayacağı düşüncesiyle görevinden ayrılma talebini, kabul etti.

Özuslu, görevden affını rica ettiği dilekçesinde, bir üye olarak KTGB'nin her daim içinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Sami Özuslu KTGB Yönetim Kurulu’nda Dış İlişkiler Sekreteri olarak görev yapıyordu.

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