Özyiğit, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i Kabul Etti

TDP Genel Merkezi’nde bu sabah gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa Parlamentosundaki çalışmalar başta olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede Kızılyürek ayrıca Avrupa Parlamentosundaki çalışmalarını içeren bir dosyayı da Özyiğit’e takdim etti.

AP Milletvekili Kızılyürek Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarına yönelik çalışmalar başlattıklarını, Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam olarak uygulanarak, kapsamının genişletilmesi ve Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına dahil edilmesine yönelik çalışmaları artırdıklarını ifade etti. Bu çerçevede Türkçe dilinin AB’nin resmi dilleri arasında kabul edilmesine yönelik bir de imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Kızılyürek, bu konuda TDP’den destek talebinde bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak zaten en başından beri Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasında girmesi gerektiğini savunduklarını belirterek, önemli bir adım olarak nitelediği imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi.

Bu konuda geç bile kalındığını belirten Özyiğit, “Kıbrıs’ta iki halk yaşıyor ve kendi dilleri var. Çözüm olmadan da, Türkçe’nin resmi bir dil olması önemli bir gelişme olacaktır” dedi.