Özyiğit:Anayasa Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte olmamalı

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, BRT canlı yayınında Levent Kutay'ın sorularını yanırladı.

Kapalı Maraş'la ilgili son toplantıyı değerlendiren Özyiğit, 46 yıldır orada bir ayıp var kaderine terk edildi.” dedi.

Maraş'ın tarihsel sürecini anlatan Özyiğit, “1979 2.Doruk Antlaşması'nda söz edildi.Maraş bütünlüklü çözümü beklemeden açılabilir denildi.550 Sayılı kararda da BM vurgusu yapıldı.Tek yanlı adım uyarısı var.Maraş'ta uzlaşı sağlanabilir.Biz BM gözetiminde yasal sahiplerine açılsın diyoruz.” diye konuştu.

Kapalı Maraş'a karşılık Ercan'ın doğrudan uçuşa,Gazimağusa Limanı'ndaki sınırlamanın da kalkmasını önerdiklerini hatırlatan Özyiğit,Maraş'la ilgili açılım olacaksa, yerli müteahitlerimiz de bundan yararlanmalı.” diye ekledi.

Maraş'ın Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantılarda da zaman zaman gündeme geldiğini hatırlatan Özyiğit, Türkiye'nin bu konuyu beklettiğini öne sürdü.

Özyiğit, “Türkiye Barolar Birliği ansızın bu toplantıları düzenledi. Farklı görüşler davet edilmedi.Seçime ramak kala bu toplantıları doğru bulmadık.Maraş toplantısı olacaksaydı, o zaman Cumhurbaşkanı'nın ve siyasi parti başkanlarının da bulunacağı bir toplantı olabilirdi.Maraş'ta da yapılabilirdi.” dedi.

Toplantıyla ilgili tepki sonrası davet geldiğini kaydeden Özyiğit, Maraş'la ilgili hükümet ortakları arasında hemfikirlik olmadığı görüşünü paylaştı.

Özyiğit, Maraş'ın siyasi bir konu olduğunu, Barolar Birliği'nin alakası olmaması gerektiğini söyledi.

Özyiğit,'Kıbrıs Türk toplumunu onurunu temsil eder Cumhurbaşkanlığı'ndaki makamındaki kişi.Topluma saygısızlık yapmamak lazım.Bugün Sayın Akıncı'dır. Yarın başkası olur.Biz saygı gösteriyoruz, aynı saygıyı bekliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Seçim tarihi ile ilgili soru üzerine Özyiğit, “ Perşembe Günü Saat 10.30'da 6 siyasi parti başkanı, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi YSK ve Başsavcı katılımıyla toplantı olacak” dedi...

Esas konunun, seçimle birlikte Anayasa Değişikliği istenmesi olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak, bu seçimle birlikte Anayasa Değişikliği'nin asla ilişkilendirilmemesi gerektiğini, yıllardır süregelen tartışmaları dikkate alarak, kendine özgü birzamanda kapsamlı bir Anayasa Değişiklik Referandumu yapılmasını istediklerini açıkladı.