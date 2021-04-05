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Pakistan’da Terörle Mücadele Mahkemesi Yargıcı, Düzenlenen Pusuda Öldürüldü

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Pakistan’da terörle mücadele mahkemesi yargıcı Aftab Afridi, konvoyuna düzenlenen pusuda hayatını kaybetti.
Pakistan’da Terörle Mücadele Mahkemesi Yargıcı, Düzenlenen Pusuda Öldürüldü

Pakistan’da terörle mücadele mahkemesi yargıcı Aftab Afridi, konvoyuna düzenlenen pusuda hayatını kaybetti.

Afganistan sınırına yakın kuzeybatı Khyber Pakhtunkwa eyaletinin başkenti Peşaver'e yaklaşık 82 kilometre uzaklıktaki Swabi bölgesinin Emniyet Müdürü Muhammed Shoaib yaptığı açıklamada, başkent İslamabad’a seyahat eden yargıç Afridi’nin yanı sıra karısı, kızı ve oğlunun saldırı sonucu yaşamlarını yitirdiklerini kaydetti. Shoaib, saldırının arkasındaki nedenlerin araştırılacağını fakat eski bir düşmanlık sonucu meydana gelmiş bir saldırı gibi göründüğünü söyledi.

Pusudan sonra olay yerinden kaçmayı başaran saldırganların kimliği henüz belirlenemezken olayda yargıcın iki korumasının da yaralandığı aktarıldı.

Pakistan Başbakan İmran Khan da olayı Twitter'daki paylaşımında kınadı ve aileye bu korkunç eylemin faillerinin yakalanacağına ve yargı karşısına çıkarılacağına dair söz verdi.

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