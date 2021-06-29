  • BIST 1.372
  • Altın 494,879
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Panasonic, Tesla'daki Hisselerini Sattı

»
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla ile ortak batarya üretimi yapan Panasonic, Tesla'daki tüm hisselerini sattı.
Panasonic, Tesla'daki Hisselerini Sattı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla ile ortak batarya üretimi yapan Panasonic, Tesla'daki tüm hisselerini sattı.

Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli araba üreticisi Tesla'daki hisselerini 3,6 milyar dolara sattı.

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını yaklaşık 3,6 milyar dolar karşılığında sattı.

Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla'nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, gelirlerin gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için kullanılacağını söyledi.

Öte yandan Panasonic'in yeni CEO'su Yuki Kusumi, 103 yaşındaki Japon elektronik üreticisi için büyüme stratejisine odaklanırken üretim tabanından yukarıya doğru verimliliği artırmaya odaklandığını açıklamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağır Sanayi Fosil Yakıtlara Alternatif Arıyor28 Haziran 2021 Pazartesi 16:44
  • Hazırlıklarda Son Aşamaya Gelindi! Artık Twitter da Para Kazandıracak.27 Haziran 2021 Pazar 21:15
  • Tesla İle İş Birliği Yapan PUBG MOBİLE'NİN 1.5 Sürümü Geliyor27 Haziran 2021 Pazar 20:45
  • Tüm akıllı telefonlara yüksek hızlı şarj mı geliyor?27 Haziran 2021 Pazar 16:01
  • Google yeni özelliğini duyurdu27 Haziran 2021 Pazar 16:00
  • Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan video paylaştı27 Haziran 2021 Pazar 14:57
  • Hackerlardan korunma: Neden Tor'da güvenlik artırılıyor?27 Haziran 2021 Pazar 12:29
  • UFO raporu: ABD Savunma Bakanlığı gözlemledikleri cisimlerin bir açıklaması olmadığını duyurdu27 Haziran 2021 Pazar 11:01
  • Ejderha Adam: Bilim insanları, insanın evrimine dair önemli bilgiler içeren kafatasıyla ilgili bilgileri paylaştı26 Haziran 2021 Cumartesi 21:45
  • Tinder Yeni Özelliklerini Duyurdu25 Haziran 2021 Cuma 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti