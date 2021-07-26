Pandemi Kıbrıs Türk geleneksel medyasını da vurdu! 10 Gazete vazgeçti!

Pandemi Kıbrıs Türk geleneksel medyasını da vurdu!

Geleneksel olarak kağıt baskılı yayın yapan 10 Gazete pandemi sürecinde yayınlarına son verdi.

2019 Aralık ayı itibarı ile kuzey Kıbrıs'ta Türkçe geleneksel olarak kağıt baskılı yayın yapan gazete sayısı 20 iken Covid-19 pandemisi sürecinde sayı 10'a geriledi.

Kıbrıs Türk geleneksel medyasında şu an 10 gazete basılı olarak yayınlarına devam ediyor.

Kıbrıs Türk geleneksel medyasında Afrika, Detay, Diyalog, Güneş, Halkın Sesi, Haberator, Kıbrıs, Vatan, Yeni Bakış, ve Yenidüzen gazeteleri geleneksel olarak kağıt baskılı yayınlarına halen devam ediyor.