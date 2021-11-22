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Pandemi nedeniyle Çin’e dava açan Türk avukatlardan biri ÖLDÜ! İşte nedeni...

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Ankara’da geçtiğimiz yıl Koronavirüs'ün yayıldığı Çin’e dava açan avukat Melih Akkurt, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Pandemi nedeniyle Çin’e dava açan Türk avukatlardan biri ÖLDÜ! İşte nedeni...

Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ilk ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayıldığı Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesince tazminat davası açmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Akkurt, verdiği dava dilekçesinde Çin’in salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü’nü bilgilendirmediği, salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı, hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği gerekçelerini sunmuştu.

Çin’in hastalığın yayılması konusunda çok ciddi ihmallerinin ve ağır kusurunun bulunduğunu söyleyen Akkurt, açtığı dava üzerinden yaklaşık 1,5 sene geçmesinin ardından virüse yenik düştü.

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