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Pandemide Türkiye’de 85 bin 958 kişi milyoner oldu

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Türkiye'de pandemiyle geçen bir yılda 85 bin 958 kişi daha milyoner oldu.
Pandemide Türkiye’de 85 bin 958 kişi milyoner oldu

Türkiye'de pandemiyle geçen bir yılda 85 bin 958 kişi daha milyoner oldu.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, milyonerler son bir yılda servetlerini 552 milyar 552 milyon TL yükselterek 2 trilyon 99 milyar 361 liraya çıkardı. Milyoner sayısı ise korona ile geçen son bir yılda yüzde 35 artışla 332 bin 94 kişiye çıktı.Türkiye'de ilk Koronavirüs vakalanının görülmeye başlandığı Mart 2020'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri para olanların sayısı 246 bin 136 iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 85 bin 958 kişilik artışla 332 bin 94 kişiye fırladı.

Açlık sınırının 2 bin 767 TL, yoksulluk sınırının ise 9 bin 13 TL'ye yükseldiği Türkiye'de yaklaşık 10 milyon çalışan aylık 2 bin 825 TL asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda. Enflasyonun yüzde 17’ye çıktığı hayat pahalılığının zirve yaptığı ve milyonlarca işçinin ücretsiz izinde olduğu ülkede günlük 50 liraya hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı’na göre, Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21.2. Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7.8. Toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor. Buna karşın ülkenin milyoner sayısı da servetleri de hızla artıyor. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2021 Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir yılda 552 milyar 552 milyon TL arttı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2021 Mart döneminde 6 milyon 321 bin lira seviyesinde gerçekleşti. 

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2021 Mart’ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  80 bin 402 kişilik artışla  300 bin 662 kişiye fırladı. Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 442 milyar liradan 1 trilyon 965 milyar liraya çıktı. 2021 Mart ayı itibarıyla yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 837 milyar 23 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 70 milyar lirası döviz tevdiat hesabı, 57 milyar 994 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. 

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2021 Mart sonu itibarıyla 31 bin 432'ye yükseldi. Bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da son bir yılda 104 milyar 48 milyon liradan 133 milyar 469 milyon liraya çıktı. 

Yurtdışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 21 milyar 586 milyon lirası yerel para, 133 milyar 469 milyon lirası yabancı para ve 1 milyar 538 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. 

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