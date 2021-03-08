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Papa Françesko Alan Kurdi'nin babasıyla görüştü

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Irak gezisi kapsamında Erbil'e giden papa Françesko, 2015 yılında ailesiyle birlikte Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan 3 yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi'nin babasıyla bir araya geldi.
Papa Françesko Alan Kurdi'nin babasıyla görüştü

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko Irak gezisinin dördüncü ve son günü olan pazar günü 2015 yılında kıyıya vuran cansız bedeniyle sığınmacı krizinin simge isimlerinden biri olan Alan Kurdi'nin babasıyla bir araya geldi.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni'nin verdiği bilgilere göre, Papa uzun süren görüşmede ailenin acılı hikayesini ve oğullarını kaybetmelerine dair hislerini dinledi ve başsağlığı mesajlarını iletti. Papa Françesko, Kurdi ailesi ile görüşmeden önce Erbil'de bir ayin yönetti.

Suriyeli Abdullah Kurdi ve ailesini Bodrum'dan Yunan adası Kos'a (İstanköy) taşıyan şişme bot Eylül 2015'te alabora olmuştu. Olayda Abdullah Kurdi'nin eşi ve iki çocuğu boğularak hayatını kaybetmişti. Alan Kurdi'nin Bodrum'da kıyıya vuran cansız bedeninin fotoğrafı ise tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve uluslararası kamuoyunun dikkatinin bölgedeki sığınmacı sorununa çekilmesini sağlamıştı.

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Irak'ı ziyaret eden tarihteki ilk Papa olan Françesko Irak ziyaretinin üçüncü gününde Musul'a gitmiş ve burada IŞİD kurbanları için dua etmişti. Pazar sabahı, kentin IŞİD tarafından kontrol edildiği dönemde yıkılan kilisesinin önündeki meydanda Hristiyan cemaati ile bir araya gelen Papa, burada yaptığı konuşmada, "Şayet tanrı, yaşamın tanrısı ise, ki öyle; o halde bizler onun adına kardeşlerimizi öldüremeyiz" dedi.2000'li yılların başında yaklaşık bir buçuk milyon Hristiyanın yaşadığı Irak'ta bugün bu sayı 400 binlere gerilemiş durumda. Son 20 yılda yüzbinlerce Hristiyan, büyük oranda dini saldırılar ve özellikle de radikal İslamcı grupların uyguladığı şiddetten kaçarak ülkeyi terk etti.

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