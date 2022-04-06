Papa Francis’ten Bucha açıklaması: Ukrayna bayrağını öptü

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri işgal ettiği Ukrayna’da savaş devam ederken Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri işgal ettiği Ukrayna’da savaş devam ederken Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis açıklamalarda bulundu.

Özellikle önceki gün Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında çok sayıda Ukraynalı sivilin cansız bedeninin ve toplu mezarların bulunması ile ilgili açıklama yapan Papa Francis saldırıları kınadı.

Vatikan’da konuşan Papa Francis, “Ukrayna’daki savaştan gelen son haberler rahatlama ve umut getirmek yerine Bucha’daki kıyım gibi yeni vahşet haberleri getiriyor. Sivillere, savunmasız kadınlara ve çocuklara karşı zalimlik artıyor. Bu yıkımı ve ölümü durdurun” açıklamasını yaptı.

Öte yandan açıklaması sırasında Papa Francis Ukrayna bayrağını öptü.