  • BIST 2.334,26
  • Altın 914.791
  • Dolar 14.7411
  • Euro 16.0917
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Papa Francis’ten Bucha açıklaması: Ukrayna bayrağını öptü

» »
Rusya’nın 24 Şubat’tan beri işgal ettiği Ukrayna’da savaş devam ederken Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis açıklamalarda bulundu.
Papa Francis’ten Bucha açıklaması: Ukrayna bayrağını öptü

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri işgal ettiği Ukrayna’da savaş devam ederken Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis açıklamalarda bulundu.

Özellikle önceki gün Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında çok sayıda Ukraynalı sivilin cansız bedeninin ve toplu mezarların bulunması ile ilgili açıklama yapan Papa Francis saldırıları kınadı.

Vatikan’da konuşan Papa Francis, “Ukrayna’daki savaştan gelen son haberler rahatlama ve umut getirmek yerine Bucha’daki kıyım gibi yeni vahşet haberleri getiriyor. Sivillere, savunmasız kadınlara ve çocuklara karşı zalimlik artıyor. Bu yıkımı ve ölümü durdurun” açıklamasını yaptı.

Öte yandan açıklaması sırasında Papa Francis Ukrayna bayrağını öptü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüp gaz fiyatlarına 30 TL’lik zam yapıldı: Ev tipi tüp gazın fiyatı 230TL06 Nisan 2022 Çarşamba 11:12
  • Belediyeler değişiklik yasasını görüşecek "Komite" halen toplanamadı06 Nisan 2022 Çarşamba 11:07
  • Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!06 Nisan 2022 Çarşamba 11:03
  • Sendikaların zamlara karşı grev ve eylemleri sürüyor06 Nisan 2022 Çarşamba 10:34
  • Yalınkaya: Belediyeler reformu geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz06 Nisan 2022 Çarşamba 10:09
  • Kalecik ve Karaağaç'ta elektrik kesintisi yapılacak06 Nisan 2022 Çarşamba 09:44
  • Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor06 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • Hava bugün nasıl olacak?06 Nisan 2022 Çarşamba 09:06
  • Taner Ulutaş yazdı... İletişim, ulaşım derken sıra Kıb-Tek’e mi geldi?06 Nisan 2022 Çarşamba 09:01
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?06 Nisan 2022 Çarşamba 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti