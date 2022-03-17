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Patreon, Yaptırımlara Rağmen Rusya’daki Faaliyetlerine Devam Ediyor

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Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik Amerika yaptırımlar uygulamaya başlasa da Amerikalı şirket Patreon farklı bir tavır sergiliyor. Patreon CEO'su Jack Conte, Rusya'daki içerik oluşturucularını desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Patreon, Yaptırımlara Rağmen Rusya’daki Faaliyetlerine Devam Ediyor

Bölgede binlerce içerik oluşturucuya sahip olan Patreon’un başkanı Jack Conte, insanların hizmetten para kazanmalarına izin vererek Rusya’da faaliyet göstermeye devam etme kararı aldı.

Conte, söz sahibi olmadıkları siyasi bir karar için içerik oluşturucuları cezalandırmak istemediğini söyledi: “İçerik yaratıcılarının, otoriter liderlerinin kötülüklerinin bedelini ödemesi gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yaratıcı insanlara yüklemek istemiyorum. Savaşa katılmayabilirler ve onları coğrafi konumları nedeniyle cezalandırmak istemiyorum.”

DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN FARKLI DAVRANIYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında, teknoloji şirketleri hükümetin yaptırımlarını desteklemede kilit rol oynadı. Apple, Google ve Slack, ülkeyi izole etmek amacıyla Rus kullanıcılarına yönelik hizmetleri kesti. Buna karşılık, Rus hükümeti de sosyal medya platformlarının yanlış bilgi yaydığını iddia ederek Facebook ve Instagram gibi hizmetleri yasakladı.

Instagram’daki influencer’lar, uygulamaya erişimi kaybetmenin yıkıcı olduğunu söyledi. Bu ayın başlarında, Patreon’un rakibi OnlyFans’taki birçok içerik oluşturucunun hesabı kilitlendi. OnlyFans, bu durumun banka yaptırımlarının bir sonucu olduğunu söylerken, aslında içerik yaratıcılarını cezalandırmak istemediğini belirtti.

“PUTIN’E KARŞI EMPATİ DUYMUYORUM”

Conte, Rusya’daki faaliyetlerine devam edeceklerini belirtirken bir yan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı da konuşarak ona karşı bir empati duymadığını söyledi. Ayrıca şirketin, ülkedeki içerik oluşturucuların hizmet ücretlerinden feragat ederek binlerce içerik yaratıcısının olduğu Ukrayna’yı da desteklemek için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

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