Pazar Günü Adaya Gelmesi Beklenen Lute, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında 10 Ocak Pazar günü adaya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, adanın her iki tarafında da temaslarda bulunacak olan Lute, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 11 Ocak Pazartesi günü bir araya gelecek.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra’da 5’li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.