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Pazar Günü Adaya Gelmesi Beklenen Lute, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşecek

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un,  Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı  organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında  10 Ocak Pazar günü adaya gelmesi bekleniyor.
Pazar Günü Adaya Gelmesi Beklenen Lute, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşecek

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, adanın her iki tarafında da temaslarda bulunacak olan Lute, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, 11 Ocak Pazartesi günü bir araya gelecek.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara  ve Londra’da 5’li toplantı  için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

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