Pazar gününe kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 23-29 Mart tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava, Pazar gününe kadar gökgürültülü sağanak yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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