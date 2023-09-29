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Pazarladığı damacaların parasını şirkete teslim etmedi...

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Alayköy’de çalıştığı iş yerine ait 31 bin TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan A.C.U Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Pazarladığı damacaların parasını şirkete teslim etmedi...

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yücel Güneş olguları aktardı. 

Polis, Alayköy’de bir su dağıtım firmasında çalışan zanlının 2023 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında pazarladığı damacana sularına karşılık müşterilerden aldığı 31 bin 465 TL parayı şirketine teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında da 6 bin 450 TL değerinde 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi. Polis, ayrıca 10 yıldır söz konusu şirkette çalışan zanlının işlem yaptığı teslim makbuzlarının ön ve arka yüzlerinde farklılıklar olduğunu belirtti. Polis, zanlının çaldığı para miktarının arttığını söyledi. Polis, ayrıca zanlını damacana su çaldığı ana ait kamera görüntüleri tespit edildiğini söyledi.
Alınması gereken ifadeler, incelenecek evrak ve kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 7  gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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