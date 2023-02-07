Pegasus Havayolları: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ücretsiz olacaktır.

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"Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Türk Havayolları da dün geceden itibaren deprem bölgesinden yolcu biletlerini 100 TL'den satmaya başlamıştı.