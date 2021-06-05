Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile yaptığı konuşmayı yayınladı: "Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz"

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile yaptığı konuşmayı yayınladı: Biz 4 TIR yolluyorduk, onlar da 4 TIR veriyorlardı, sen de vardın

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra'ya SADAT organizasyonuyla silah gönderildiği iddiası tartışılmaya devam ederken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeğeninin eşi, Lazoil Petrol Dağıtım Şirketi'nin sahibi Serdar Ekşi ile yaptığı telefon görüşmesini yayınladı.

Peker'in telefon görüşmesinde Ekşi'ye SADAT'a işaret ederek, "Biz 4 TIR yolluyorduk, onlar da 4 TIR veriyorlardı ama onların dağıtımını biz yapmıyorduk. Onlar getiriyorlardı, Suriye'de veriyorlardı başka yerlere... Bunlar silah mı satıyordu? Biz satmıyorduk, sen de vardın ben de vardım" derken, Ekşi'nin de "Evet, vardım vardım, birçok operasyonda vardım" şeklinde onayladığı görüldü.

Peker, paylaşımında "Serdar Ekşi, ne demiştim... Dik duracağız. Sen benimle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz" notunu düştü.