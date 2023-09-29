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Pentagon İran ve Kuzey Kore'yi "daimi tehdit" olarak nitelendirdi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Stratejisi" isimli belgesinde İran ve Kuzey Kore'yi "daimi tehdit" olarak nitelendirdi.
Pentagon İran ve Kuzey Kore'yi "daimi tehdit" olarak nitelendirdi

Pentagon, 2014'ten bu yana ilk kez "Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Stratejisi" belgesini yayımladı.

Belgede, İran ve Kuzey Kore "daimi tehdit" olarak nitelendirilirken, Çin "artan tehdit", Rusya ise "akut tehdit" olarak isimlendirildi.

Kuzey Kore ile ilgili kısımda, "Kapasite geliştirmeleri, Kuzey Kore'ye çatışmanın herhangi bir aşamasında nükleer silah kullanma imkanı veriyor." değerlendirmesine yer verildi.

İran ile ilgili kısımda ise "İran'ın şu anda nükleer silah programını sürdürmediğini değerlendiriyor ancak bu ülkenin 2 haftadan az bir sürede nükleer araç geliştirecek ham maddesi var." ifadesini kullanıldı.

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