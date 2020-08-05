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Perde Konusunda Tartıştığı Arkadaşını Tabakla Yaraladı

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Perde Konusunda Tartıştığı Arkadaşını Tabakla Yaraladı
Perde Konusunda Tartıştığı Arkadaşını Tabakla Yaraladı

Mağusa’da perde açma konusunda tartıştığı ev arkadaşı Timilehin Bisiriyu’yu tabak fırlatarak yaralayan Bakary Colley tutuklandı.

Zanlı Colley, “Yaralama” ve “Ciddi darp” suçlaması ile hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması nedeni ile teminata bağlanan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BOYNUNDAN VE AYAĞINDAN YARALADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Kıvanç Özoğlu mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Bakary Colley’in 4 Ağustos 2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında kaldığı ikametgahın mutfak kısmında perde açma konusundan tartıştığı ev arkadaşı Timilehin Bisiriyu’nun üzerine cam tabak fırlatarak boyun kısmından ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Kırılan tabak parçalarının Bisiriyu’nun sol bacağının ön kısmına isabet ederek 5 cmlik kesi oluşmasına sebep verdiğini kaydeden Özoğlu, söz konusu şahsın hastaneye kaldırıldığını zanlının ise tutuklandığını kaydetti. Bisiriyu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Özoğlu, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp bu bağlamda seyahat belgelerine el konulması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftanın 1 günü ispatı vücutta bulunması koşulları ile teminata bağlanıp serbest bırakılmasına emir verdi.

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