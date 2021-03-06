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Perseverance keşif aracı Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyindeki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
Perseverance keşif aracı Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

NASA keşif aracı Perseverance'ın Mars'a inişinden 2 hafta sonra 4 Mart Perşembe günü yaklaşık 6,5 metrelik sürüş yaptı.

Perseverance'ın mühendislerinden Anais Zarifian, keşif aracının hareketinden duyduğu mutluluğu ifade ederek "Mars'ta bıraktığımız tekerlek izlerini görebilirsiniz. Tekerlek izlerini gördüğüme bu kadar sevineceğimi düşünmezdim." dedi.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

Mars'a gönderilen en gelişmiş araç

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesi ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem içinse 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.

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